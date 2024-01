Trotz Führung: Sieglos-Serie des 1. FC Köln geht auch unter Neu-Trainer Timo Schultz weiter

Köln - Mäßiger Einstand für Timo Schultz als neuer Trainer des 1. FC Köln . Gegen den 1. FC Heidenheim kommen die Geißböcke zu einem 1:1 (1:0)-Unentschieden, bleiben jedoch das vierte Spiel in Folge ohne Sieg.

Timo Schultz bejubelt seinen ersten Pflichtspiel-Treffer als Trainer des 1. FC Köln. © Marius Becker/dpa

Dabei durfte sich der 46-Jährige über eine verdiente Halbzeitführung seiner Mannschaft freuen. In der 29. Minute brachte Davie Selke die Domstädter mit 1:0 in Führung. Der Angreifer nahm eine Flanke von Florian Kainz artistisch an und versenkte das Leder gegen die Laufrichtung von Heidenheims Keeper Kevin Müller im langen Eck.

Es war der erste Treffer der Gastgeber nach 329 torlosen Minuten.

Zuvor prüfte Denis Huseinbasic den Schlussmann, doch dessen Schuss lenkte er gerade noch so über die Latte (19.). Bei der anschließenden Ecke verpasste Selke bereits die Führung, als sein Kopfball nur knapp am Gehäuse vorbeiging (20.).

Kurz nach Wiederanpfiff hatte Linton Maina das 2:0 auf dem Fuß, doch er scheiterte im Eins-gegen-Eins an Müller.