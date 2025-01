Urbig-Poker spitzt sich zu! 1. FC Köln lehnt zweite Offerte aus München ab

Köln/München - Der Poker um U21- Nationaltorwart Jonas Urbig (21) vom 1. FC Köln geht in die nächste Runde! Auch ein zweites Angebot von Bayern München soll den Rheinländern nicht ausgereicht haben.

Beim 1. FC Köln hat Eigengewächs Jonas Urbig (21, Foto) seinen Stammplatz an Routinier Marvin Schwäbe (29) verloren. © Fabian Strauch/dpa

Nachdem der Rekordmeister mit einem ersten Angebot in Höhe von angeblich fünf Millionen Euro gescheitert war, soll nun auch eine zweite Offerte von Sportchef Max Eberl (51) an den FC nicht den erhofften Durchbruch gebracht haben.

Das berichtet Pay-TV-Sender "Sky" unter Berufung auf eigene Informationen.

Demnach stehe die mündliche Einigung zwischen Urbig und den Bayern aber nach wie vor "zu 100 Prozent".

Der Keeper soll noch in diesem Winter an die Isar wechseln und dort einen Vertrag bis 2029 unterschreiben. Der Plan: Langfristig soll das FC-Eigengewächs Torwart-Ikone Manuel Neuer (40) im Münchener Kasten beerben, während dessen bisheriger Ersatzmann Daniel Peretz (24) an den französischen Erstligisten RC Lens transferiert werden soll.