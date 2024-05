Verpflichtung trotz möglichem Abstieg? Das plant der 1. FC Köln mit Leih-Profi Carstensen

Spielte zuletzt nur noch eine untergeordnete Rolle beim 1. FC Köln: Leih-Profi Rasmus Carstensen (23). © Marius Becker/dpa

Der dänische Rechtsverteidiger kam im Sommer vom belgischen Erstligisten KRC Genk in die Domstadt - zunächst allerdings lediglich per Leihe.

Allerdings sicherte sich der FC in Person von Sport-Geschäftsführer Christian Keller (47) eine Kaufoption über 1,5 Millionen Euro für den ehemaligen Junioren-Nationalspieler Dänemarks.

Wie der "Express" am Freitag berichtet, soll Keller nun auch eine endgültige Entscheidung über Carstensens Zukunft am Geißbockheim getroffen haben: Der Rechtsverteidiger soll in Köln bleiben - egal ob in Liga 1 oder 2!

Zwar hatte Sportchef Keller das bereits im Januar angekündigt, seitdem kam Carstensen allerdings nur noch in fünf von zwölf möglichen Partien zum Einsatz - das letzte Mal vor rund anderthalb Monaten bei der bitteren 1:5-Klatsche gegen RB Leipzig.