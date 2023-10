Vor Rheinderby: Schock-Verletzung überschattet Effzeh-Training

Köln - Derzeit bereitet sich der 1. FC Köln auf das 97. Rheinderby gegen Borussia Mönchengladbach vor. Die Einheit am heutigen Mittwoch wurde jedoch von einer schrecklichen Verletzung überschattet.

Ersatztorwart Philipp Pentke (38, r.) zog sich eine Fleischwunde beim Training zu. © IMAGO / Herbert Bucco

Kurz vor zwölf Uhr ertönte ein lauter Schrei auf dem Trainingsplatz am Geißbockheim! Ersatztorwart Philipp Pentke (38) lag plötzlich am Boden und schrie vor Schmerzen. Dabei hielt sich der Keeper das rechte Bein, an welchem eine offene Wunde klaffte.

Seine Torwart-Kollegen Marvin Schwäbe (28), Matthias Köbbing (26) und Jonas Nickisch (19) sprinteten sofort zum Unglücksraben und kümmerten sich um den verletzten Schlussmann.

Auch Trainer Steffen Baumgart (51), der zeitgleich mit den Spielern auf der anderen Seite des Spielfeldes trainierte, eilte schnellstmöglich herbei.

Doch was war geschehen? Allem Anschein nach rutschte der 38-Jährige über den Deckel, der die Tor-Metallverankerung verschließt.

Anscheinend hatte sich der Deckel dabei ganz leicht aufgestellt und Pentke blieb wohl mit seinem Knie daran hängen. Dabei zog sich der Routinier eine 15 Zentimeter lange Fleischwunde zu!