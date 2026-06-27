Was wird aus El Mala? FC-Legende Müller mit klarer Botschaft im Transferpoker

Dieter Müller (72) erzielte 231 Tore in 326 Spielen für den 1. FC Köln. (Archivfoto) © Daniel Reinhardt/dpa

"An El Malas Stelle würde ich noch zwei Jahre bei Köln bleiben. Dann kann er immer noch wechseln. Ich bin auch damals als junger Spieler geblieben und es war richtig für mich und meine Entwicklung", sagte Müller dem Portal "Absolut Fussball".

Dem Vernehmen nach soll es zahlreiche Interessenten für den 19-Jährigen geben, wohl vor allem aus der Premier League. Ein möglicher Transfer ist jedoch offen.

Beim FC besitzt der offensive Linksaußen einen Vertrag bis 2030 ohne Ausstiegsklausel, sein Marktwert wird auf rund 45 Millionen Euro geschätzt. Angeblich ruft Köln 50 Millionen Ablöse für El Mala auf.

Müller, der in 326 Spielen für die Geißböcke 231 Tore erzielte und zweimal Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga wurde, ist aber auch aus Vereinssicht gegen einen aktuellen Verkauf des offensiven Linksaußen.