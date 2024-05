Wegen möglichem Abstieg: Flüchtet dieser FC Köln-Star jetzt in die Wüste?

Köln - Ausgerechnet vor dem Entscheidungsspiel gegen Union Berlin am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) gibt es die nächste Hiobsbotschaft rund um den 1. FC Köln .

Für den FC besonders bitter: Sollte der Klub am Ende der Saison wirklich in die 2. Liga absteigen, würde Selkes Vertrag bei den Rheinländern ungültig werden. Der Stürmer könnte somit ablösefrei wechseln.

Diesmal meldet sich der Berater von Top-Torschütze Davie Selke (29) zur Zukunft seines Schützlings am Geißbockheim.

Zwar sollen sich Selke und seine Familie in der Domstadt pudelwohl fühlen, dass der 29-Jährige allerdings mit in die 2. Liga gehen würde, gilt als unwahrscheinlich.

Dennoch gibt es Hoffnung für die Geißböcke! "Klar ist, dass sich Davie zu 100 Prozent mit dem 1. FC Köln identifiziert und mit den Kölnern am liebsten weiterhin in der Bundesliga spielen möchte", meint Adewunmi, der außerdem beteuert: "Köln ist für uns der allererste Ansprechpartner."

Der 47-Jährige und sein Klient wollen sich nun zunächst in Ruhe anschauen, was FC-Sportchef Christian Keller (47) vorhat und was sich die Verantwortlichen insgesamt für die Zukunft vorstellen.