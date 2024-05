Wildes Transfergerücht: Angelt sich Bayern München etwa diesen FC-Köln-Keeper?

Köln - Verliert der 1. FC Köln nach Justin Diehl (19) jetzt das nächste große Talent aus dem eigenen Stall? Gerüchteweise soll Branchenprimus FC Bayern München an Keeper Jonas Urbig (20) interessiert sein.

In der vergangenen Saison war Jonas Urbig (20) an Zweitligist Greuther Fürth geliehen und hat dort mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. © Federico Gambarini/dpa

In der gerade abgelaufenen Saison war Urbig an Zweitligist Greuther Fürth ausgeliehen und sorgte da mit starken Paraden und insgesamt zehn Zu-Null-Spielen für Aufsehen.

Kein Wunder also, dass der Youngster nun das Interesse der Bayern geweckt hat, wie unter anderem die "BILD" berichtet.

Demnach soll der ehemalige FCB-Schlussmann und jetzige Scout Walter Junghans (65) in der vergangenen Saison gleich mehrfach in der Fürther Sportpark Ronhof zu Gast gewesen sein, um den 20-Jährigen zu beobachten.

Urbig gilt in Fußball-Deutschland als eines der vielversprechendsten Torhüter-Talente. Besonders in Sachen Aufbauspiel erinnert er viele Experten an Nationalkeeper Manuel Neuer (38).