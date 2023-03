Winterzugang Selke ist der einzige Lichtblick beim Kölner Debakel

Köln - Die Talfahrt des 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga hält an. Seit fünf Spielen sind die Geißböcke mittlerweile ohne Dreier. Immerhin wurde die Torlos-Serie gestoppt.

Am Ende stand eine 1:6-Klatsche zu Buche. Damit blieb die Baumgart-Elf zum fünften Mal in Folge sieglos und rutschte auf Platz 13 ab. Lediglich die Torlos-Serie der Kölner Offensive wurde durch den Treffer des Winter-Zugangs beendet.

So richtig freuen konnte sich Davie Selke (28) nicht über sein erstes Tor im Dress des 1. FC Köln. Denn sein Treffer in der 42. Minute zum 1:4 beim neuen Tabellenführer Borussia Dortmund war lediglich Ergebniskosmetik.

Bei den Geißböcken erhofft man sich, dass der Ex-Herthaner nun in Köln angekommen ist. Denn nicht nur die FC-Angreifer waren lange Zeit ohne eigenen Torerfolg, sondern auch Winterneuzugang Selke. 133 Tage lagen zwischen seinem Treffer am vergangenen Samstag gegen den BVB und seinem letzten Tor für die Berliner.

Jetzt steht erstmal die Länderspielpause an. Somit hat Selke Zeit, nach den vielen Verletzungen richtig fit zu werden. Dann steht am Samstag nach der Unterbrechung das rheinische Derby gegen den Erzrivalen Borussia Mönchengladbach an. Trotz der fünf sieglosen Spiele in Folge zeigt sich der Angreifer selbstbewusst.

"Wir haben schon eindrucksvoll gezeigt, was möglich ist, wenn wir ans Leistungslimit kommen. Das müssen wir wieder rausholen und auf den Platz bringen", fordert Selke.