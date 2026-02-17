Heiraten im Fußballstadion? So laufen Trauungen im Max-Morlock-Stadion ab

Nürnberg - Nicht nur dem 1. FC Nürnberg können Fußballfans im Max-Morlock-Stadion künftig die Treue schwören: Ab April kann man sich in dem legendären Stadion des Zweitligisten standesamtlich trauen lassen.

Bei Trauungen im Max-Morlock-Stadion wartet der Standesbeamte am Spielfeldrand. © Daniel Karmann/dpa

Das Stadion sei der erste Trauort der Stadt Nürnberg im Freien, teilte diese mit. In anderen deutschen Fußball-Stadien ist das bereits möglich, etwa in Bremen, Mönchengladbach, Bochum oder Essen.

Die künftigen Eheleute fahren dabei nach Angaben der Stadt mit ihrem Hochzeitsauto wie der Mannschaftsbus der Club-Spieler vor. Durch den Spielertunnel gehe es dann in den Innenbereich des Stadions, wo am Spielfeldrand die Standesbeamtin oder der Standesbeamte warte.

Auf Wunsch werde ein Bild des Brautpaars auf den Anzeigetafeln gezeigt. Für die Trauung im Stadion entstehen laut Stadt Zusatzkosten von 500 Euro. Im Vergleich: Bei einer Trauung auf der Kaiserburg sind es 420 Euro.

Oberbürgermeister Marcus König erklärte: "Jetzt können Club­-Fans ihre Liebe auch im Max­-Morlock-­Stadion besiegeln." Die Liebe zum 1. FCN jedenfalls wird öfter auf eine harte Probe gestellt: Denn der einstige Rekordmeister stieg in der Vergangenheit wiederholt in der Bundesliga auf und ab.