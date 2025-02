Paukenschlag in der 2. Bundesliga: Traditionsklub feuert völlig überraschend Sportdirektor

Olaf Rebbe (46) wurde am Dienstag beim 1. FC Nürnberg völlig überraschend gefeuert. © Timm Schamberger/dpa

Wie der Klub aus der 2. Bundesliga am Dienstag mitteilte, wurde die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beendet.

"Nach dem Ende der jüngsten Transferphase ist es zu unterschiedlichen Auffassungen über die zukünftige Ausrichtung des 1. FC Nürnberg gekommen. Wir danken Olaf für die bis dahin geleistete Arbeit, insbesondere in der Wintertransferphase", erklärte Sportvorstand Joti Chatzialexiou (48) auf der Homepage des Vereins.

In einem ganz kurzen Statement verkündete der Club die Entscheidung, die so nicht abzusehen war. Der Verein will "zu gegebener Zeit über eine Nachfolgereglung informieren".

Der Schwabe kam im April 2021 in den Verein, arbeitete zuvor als Sportdirektor bei PAOK Saloniki, Huddersfield Town und dem VfL Wolfsburg.

Bei Werder Bremen hatte er neun Jahre lang die Geschicke als Marketingleiter in der Hand. In Wolfsburg hatte er die Ämter Sportlicher Leiter und Sportdirektor inne, ehe er im Juni 2018 nach England ging.