Abpfiff mit Union Berlin: "Bundesliga-Legende" sagt Servus

Augsburg/Berlin - Wenn Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg antritt, geht es eigentlich nur noch um die sprichwörtliche goldene Ananas - und doch ist es ein besonderes Spiel.

Felix Brych (49) wird am Samstag zum letzten Mal die Pfeife in der Bundesliga in den Mund nehmen. © David Inderlied/dpa

Für die Kontrahenten ist die Saison bereits gelaufen. Beide finden sich im gesicherten Mittelfeld auf den Plätzen 11 und 13 wieder, haben weder etwas mit dem Abstieg noch mit dem internationalen Geschäft zu tun.

Damit ist die Begegnung also prädestiniert, um Abschied von einer Bundesliga-Legende zu nehmen: Felix Brych (49). Der Rekord-Schiri pfeift am Samstag sein allerletztes Spiel im deutschen Fußballoberhaus.

Nach insgesamt 359 Bundesliga-Partien hängt der 49-Jährige die Pfeife an den Nagel und hatte sich für seinen letzten Auftritt im Vorfeld ein Duell gewünscht, bei dem es um nichts mehr geht.

Am Dienstag verriet Brych höchstselbst im Kanal der DFB-Schiris bei Instagram, wo er ein allerletztes Mal für Recht und Ordnung auf dem grünen Rasen sorgen wird: "Samstag in Augsburg, gegen Union Berlin", kündigte er an.