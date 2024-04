Abwehr-Alarm vor Duell beim Angstgegner: Union gehen die Spieler aus!

Berlin - Am Dienstag trainierte Janik Haberer (30) erstmals seit seiner Verletzung wieder mit der Mannschaft - mit Kopfschutz. Drei Tage später dürfte der ehemalige Freiburger schon wieder in der Startelf stehen.

So deutet sich das Comeback Haberers an. "Er fühlt sich bequem mit Helm und ist sicherlich eine Option für die linke Außenverteidigerposition", sagte Trainer Nenad Bjelica (52).

Die Ampelkarte gegen Leverkusen tut doppelt weh: Robin Gosens (29) fehlt gesperrt. © Britta Pedersen/dpa

"In Mainz hat er eine tolle Leistung gebracht über die rechte Seite. Er ist körperlich gut, er ist taktisch sehr gut, mit gutem Schuss, kann gut attackieren, kann gut verteidigen", lobte Bjelica.

Wer ebenfalls auf links infrage käme, verriet der 52-Jährige jedoch nicht. "Wir haben intern die Alternativen und hoffen die richtige Entscheidung zu treffen."

Die Personal-Not macht die Aufgabe beim FC Augsburg jedoch nicht gerade leichter. In Hoffenheim gab es zuletzt zwar ein 1:3, seit Wochen aber schon befinden sich die Fuggerstädter im Aufwind, können sogar von Europa träumen.

Und jetzt kommt auch noch ein gern gesehener Gast: Union konnte erst ein einziges Mal gegen den FCA gewinnen, in Augsburg sogar noch gar nicht.

"Jede Serie endet einmal. Wir hoffen, das ist am Freitag der Fall", so Bjelica. Generell scheint auswärts der Wurm drinzustecken. Die Eisernen konnten in dieser Saison erst zwei Auswärtssiege feiern, in Darmstadt und in Hoffenheim.

Wie sich das ändern soll, ist einfach: Union muss endlich Tore schießen. "Für uns ist wichtig zu treffen. Nur wenn wir Tore schießen, können wir gewinnen."