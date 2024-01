Aufregung um Sex-Kommentar bei Union-Spiel: Das steckt wirklich dahinter

So stellt der 32-Jährige auf Instagram klar, was viele bereits vermutet haben: Das Video ist eine Fälschung, hergestellt mit künstlicher Intelligenz. "Glaubt bitte nicht jeden Mist, gerade in Zeiten Künstlicher Intelligenz", schreibt der Fußballexperte zu seinem Erklärungsvideo.

"Freiburg wird sich mit dem Ergebnis nicht zufriedengeben. So viel steht fest. Aber Union macht es wirklich gut, fast so wie meine Frau. Egal, wie sehr man es auch versucht: Hinten wird nichts reingelassen, gar nichts. Zumindest bis jetzt."

In diesem sorgt ein sexistischer Spruch des Kommentators für Aufsehen. So ist klar und deutlich zu hören, wie er die Unioner Abwehrleistung beim 0:0 in Freiburg mit einem fragwürdigen Vergleich würdigt.

Demnach stehe sein Handy nicht mehr still. Auch seine Eltern wurden offenbar kontaktiert. Dabei würde ihm so ein sexistischer Vergleich gar nicht in den Sinn kommen.

"Natürlich bin ich das nicht. Ich würde erstens so etwas niemals sagen und würde das zweitens irgendein Fußball-Kommentator machen, dann wäre er mit Abpfiff gefeuert – und das ist auch gut so."

Der Podcaster wisse gar nicht, was ihn mehr beunruhige: Die Tatsache, dass man mit der Technik so einfach seine Stimme missbrauchen kann, oder "dass so viele Menschen in den sozialen Medien nicht raffen, dass das Künstliche Intelligenz ist und das Ganze nicht als Fake enttarnen".