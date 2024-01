Nach Tränen bei Streich: Union erkämpft sich einen Punkt in Freiburg

Kevin Vogt (32) zeigte ein sehr ordentliches Debüt für die Eisernen. © Tom Weller/dpa

Wie in allen Stadien der Fußball-Bundesliga gab es auch in Freiburg ein Gedenken an Franz Beckenbauer (†78). Freiburg-Trainer Christian Streich ging alles sehr nahe und der 58-Jährige verdrückte ein paar Tränen an der Außenlinie.

Union überließ den Hausherren zu Beginn einen Großteil des Platzes. Der Sport-Club ließ den Ball gut in den eigenen Reihen laufen.

In der 16. Minute tauchte dann auf einmal Vincenzo Grifo vor dem Tor der Berliner auf. Frederik Rönnow konnte den Kopfball aber mit einer herausragenden Parade halten.

Freiburg erhöhte ab der 30. Minute immer mehr den Druck. Union verteidigte zwar verhältnismäßig sicher, doch der Sport-Club kam weiter zu guten Chancen. So vergab Roland Sallai aus gut zwei Metern frei stehend vor dem Tor. Über einen Rückstand hätten sich die Berliner zu diesem Zeitpunkt nicht beschweren dürfen.

Die Erkenntnis nach den ersten 45 Minuten: Gegen den Ball stand Union sicher, nach vorne ging aber gewohnt nicht sonderlich viel zusammen.