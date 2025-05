Baumgart erteilt Union-Star Wechsel-Stopp: "Er gehört hierher"

Beide kennen sich noch aus gemeinsamen Hamburger Tagen bestens, in Köpenick aber will es noch nicht so richtig laufen. Im aktuellen System scheint kein Platz für den Spielmacher zu sein. Er ist auch unter Baumgart nur Joker und wenn man so will Opfer des Unioner Erfolgs geworden.

"Er passt genau rein", sagte Baumgart auf der Pressekonferenz. "Er bleibt hier", fügte er laut dpa an. Heißt: kein Sommertransfer also.

Erst kurz zuvor eingewechselt, haute er die Kugel sehenswert im hohen Bogen in den Knick. Schöner hätte der viel umjubelte Treffer zum 2:2 gegen Bremen kaum sein können.

Nach seinem Traumtor verschwindet der Torschütze in der Jubeltraube. © Andreas Gora/dpa

"Wir haben es erfolgreich gemacht und wenn man erfolgreich ist, dann wechselt man nicht einfach durch. Das kann jeder verstehen", so sein Coach. "Lazi bleibt dran, er ist da. Dass er mit seiner sportlichen Situation unzufrieden ist, zeigt er nicht. Er ist im Training voll dabei und versucht die Minuten zu nutzen, die er von mir bekommt."

Zwar stehen 21 Liga-Einsätze in seiner Vita, davon reichte es aber nur zweimal für die Startelf.

Dennoch will Baumgart nichts davon wissen, dass ein Spieler seiner Qualitäten nicht in das System passe. "Er passt genau rein. Das haben wir gesehen. Es wird auch die Zeit kommen, in der vielleicht, der ein oder andere Spieler gebraucht wird."

Kurios: Wenn er dann trifft, dann sehenswert und schnell. Gleich am ersten Spieltag hämmerte Bénes in Mainz (1:1) die Kugel in die Maschen - nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung. Gegen Bremen benötigte er nur 42 Sekunden.

Baumgart: "Er gehört hierher. Lazi hat immer wieder bewiesen, dass er es sehr gut macht - und das wird er auch weiterhin machen." Und zwar bei Union!