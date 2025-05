Traumtor rettet Union-Serie: Bremen verspielt 2:0 und damit Europa?

Die Show gehörte aber einem anderen: Jens Stage! Der Däne eroberte zunächst die Kugel, trieb den Ball nach vorne und nahm am Strafraumrand Maß. Der Däne jagte die Kugel in den Knick. Zweite Chance, zweites Tor. Bremen präsentierte sich hier eiskalt.

Interessant: Oliver Burke stand wieder in der Startelf. Noch ist es nicht offiziell, doch die Alte Försterei wird wohl in der neuen Saison sein neues Wohnzimmer.

Marvin Ducksch scheiterte zunächst noch am Pfosten, Jens Stage schaltete beim Abpraller jedoch am schnellsten - die frühe Bremer Führung (2. Minute).

Sie wollen nach Europa und das merkte man von Anfang an. Die Gäste legten einen regelrechten Traumstart hin. Nach 104 Sekunden zappelte die Kugel schon im Netz.

Die Eisernen bleiben damit nun auch das achte Spiel ungeschlagen. Das hatte sich zunächst nicht angedeutet, legte Werder gerade in der ersten Hälfte einen klasse Auftritt hin.

Der Ex-HSV-Star war gerade mal 30 Sekunden auf dem Platz. Mit der ersten Ballberührung ließ er die Alte Försterei beben. Aus etwa 14 Metern zirkelte er den Ball genau in den Winkel.

Tom Rothe (20, M) lässt sich nach seinem Treffer zum 1:2 feiern. © Andreas Gora/dpa

Von den in den vergangenen Wochen so starken Eisernen war nichts zu sehen. Werder hatte das Geschehen komplett im Griff - und doch meldete sich Union noch vor der Pause zurück. Tom Rothe verkürzte per Kopf. Nur noch 1:2. Das hatte sich nicht gerade angedeutet.

Sei's drum. Spätestens mit dem Seitenwechsel waren die Hauptstädter jetzt da. Das Spiel war nun viel ausgeglichener. Und Union schnupperte am Ausgleich.

Erst scheiterte Benedict Hollerbach per Kopf, dann vergab Andrej Ilic die Monsterchance zum 2:2. Mustergültig nahm er den Ball mit einer Drehung mit, setzte das Spielgerät aber Zentimeter neben dem Kasten.

Das hätte der Ausgleich sein müssen. Stattdessen bewies Steffen Baumgart das richtige Händchen. Gerade erst eingewechselt schweißte Laszlo Benes das Ding wunderschön in den Winkel. Was für ein Traumtor!

Die Ungeschlagen-Serie der Eisernen geht damit weiter. Werder Bremen wiederum wird sich ärgern. Die Bremer haben zwar noch alle Chancen auf den Europapokal, haben aber einen großen Schritt Richtung Europa verpasst. Sie müssen jetzt auf Patzer der Konkurrenz hoffen.