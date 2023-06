Bleibt Sven Michel in der Bundesliga? Dieses Team hat Interesse

Berlin/Bochum - Bei Union Berlin ist derzeit einiges los und es könnte bald einen weiteren Abgang bei den Eisernen geben. Vor allem der Wechsel von Sven Michel (32) nimmt wohl immer mehr Formen an.

Jubelt Sven Michel (32) bald für den VfL Bochum? (Archivbild) © Bruno Fahy/BELGA/dpa

Der Stürmer, der im Winter 2021 erst aus Paderborn nach Köpenick wechselte, soll schon vor Tagen seinen Wechselwunsch bei Geschäftsführer Oliver Ruhnert (51) hinterlegt haben.

Gerüchten zufolge, würde für den ehemaligen Spieler von Energie Cottbus auch ein Wechsel in die 2. Bundesliga infrage kommen.

Jetzt tut sich für Sven Michel aber wohl eine neue Möglichkeit auf. Der gebürtige Freudenberger wird mit dem VfL Bochum in Verbindung gebracht. Von der Spielerseite aus, soll Bereitschaft bestehen, an die Castroper Straße zu wechseln, so der "Kicker".

Beim VfL gibt es allerdings noch ein paar Bedenken, ob der mittlerweile 32-Jährige der Richtige sei. Auf der einen Seite würde zwar die Mentalität, die Michel mitbringt, perfekt zu den Bochumern passen.

Auf der anderen Seite sprechen das Alter und die wohl zu zahlende Ablöse gegen einen Transfer. Michel steht noch bis 2024 bei Union unter Vertrag, somit müsste man den Stürmer aus seinem Vertrag herauskaufen.