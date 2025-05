Bloß kein Phantomtor riskieren: Union und Augsburg verabschieden Felix Brych

Berlin - Abpfiff für Felix Brych: Der Rekord-Schiedsrichter der Bundesliga hat beim 2:1-Auswärtssieg von Union Berlin gegen den FC Augsburg zum letzten Mal die Pfeife in den Mund genommen. Nach 359 Spielen im deutschen Fußballoberhaus ist Schluss für den 49-Jährigen.

Union-Manager Horst Heldt (l.) überreicht Schiedsrichter Felix Brych vor dem Anpfiff ein Trikot mit der Nummer 359 - der Anzahl seiner Bundesliga-Spiele. © Daniel Löb/dpa

Vor der Partie wurden in einem der Tore noch einmal die Netze geflickt - schließlich wollte man in der letzten Partie des zweimaligen Weltschiedsrichters kein zweites Phantomtor riskieren.

Zur Erinnerung: Am 18. Oktober 2013 erkannte Brych fälschlicherweise einen Treffer von Stefan Kießling gegen 1899 Hoffenheim an. In der Zeitlupe war aber deutlich zu sehen, dass die Kugel von außen durch ein Loch im Netz ins Tor gegangen war.

Fußball gespielt wurde auch. Die 2900 mitgereisten Union-Fans sahen zu Beginn druckvolle Gastgeber in der WWK Arena, sodass sich Keeper Alexander Schwolow bei einem Kopfball von Phillip Tietz mit einer spektakulären Flugeinlage auszeichnen konnte.

Frederik Rönnow hatte sich im Training verletzt, sodass Schwolow letztendlich doch noch sein Abschiedsspiel bekam, was so aber nicht geplant war, wie Steffen Baumgart vor Spielbeginn klarstellte. Derweil feierte Eigengewächs David Preu sein Startelf-Debüt.

Augsburg war die bestimmende Mannschaft, ohne dabei gefährlich vor dem Tor der Eisernen aufzutauchen. Mit zunehmender Spieldauer entwickelte sich ein lauer Sonntagskick am Samstagnachmittag, den Sky-Kommentator Marcel Meinert Mitte des ersten Durchgangs scherzhaft als "Konzert vieler talentierter Stehgeiger" bezeichnete.