Darum ärgert sich Union-Coach Svensson über Traumtor von Amiri

Nadiem Amiri (27, l.) hätte Bo Svensson beinahe mit seinem traumhaften Freistoßtor die Rückkehr nach Mainz vermiest. © Torsten Silz/dpa

Wir schreiben die 53. Minute als Nadiem Amiri (27) sich die Kugel in zentraler Position vor dem Strafraum zurechtlegte. Sekunden später streichelte der 27-Jährige den Ball mit rechts über die Mauer und unhaltbar ins linke Eck.

Es war sicher das Highlight eines ansonsten zweikampfbetonten Duells und wohl auch eine der Szenen des 1. Spieltags. "Amiri macht das natürlich unfassbar", schwärmte der Union-Coach bei der Pressekonferenz im Anschluss an die Begegnung.

"Trotzdem ärgere ich mich darüber, wie das Gegentor fällt", erklärte der Däne. Damit meinte er aber nicht die perfekte Ausführung, sondern vielmehr die Situation, die überhaupt erst zu dem Freistoß geführt hatte.

Die Eisernen konnten das Spielgerät am eigenen Strafraum nicht unter Kontrolle bringen oder entscheidend klären und so musste sich Danilho Doekhi (26) mit einem ziemlich plumpen Foul gegen Karim Onisiwo (32) behelfen - der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt.