Dicker Torwart-Bock lässt Union jubeln: Bayern patzt erneut

Frederik Rönnow im Union-Tor wurde nur selten geprüft. © Andreas Gora/dpa

Der Rekordmeister tat sich lange schwer, sah dann aber doch wie der sichere Sieger aus, bis sich die Bayern vor Schluss selbst um drei Punkte brachten. Die harmlose Flanke von Josip Juranovic hatte Jonas Urbig eigentlich schon sicher, ließ die Kugel aber aus seinen Händen gleiten - genau vor die Füße von Benedict Hollerbach.

Der Joker hatte leichtes Spiel und sorgte mit dem Ausgleich für den nächsten Bayern-Patzer. Union wiederum holt dadurch einen ganz wichtigen Punkt im Abstiegskampf.

Die Bayern machten von Beginn an klar, dass sie hier nichts anbrennen lassen wollten. Anders als noch beim 2:3 gegen Bochum verzichtete der Rekordmeister auf eine Mega-Rotation (nur zwei Wechsel) und erdrückte Union schon in der Anfangsphase in ihrer eigenen Hälfte. Nach zehn Minuten hatten die Gäste 80 Prozent Ballbesitz.

Nur Chancen ließen auf sich warten. Die einzigen zwei gute Gelegenheiten vergab Michael Olise. Erst versuchte er es aus der Distanz, dann scheiterte er kurz vor der Pause an Frederik Rönnow.