Peinlich-Pleite gegen Kellerkind: FC Bayern blamiert sich nach 2:0-Führung

München - Ein Nachmittag zum Vergessen für den FC Bayern ! Der Tabellenführer musste sich gegen den abstiegsbedrohten VfL Bochum geschlagen geben. Drei Mal musste Neuer-Vertreter Jonas Urbig bei seiner Bundesliga-Premiere hinter sich greifen. Am Ende stand ein 2:3 (2:1) zu Buche.

Schiedsrichter Christian Dingert zeigt Joao Palhinha die rote Karte. © Sven Hoppe/dpa

FCB-Coach Kompany wechselte im Vergleich zum CL-Spiel gegen Leverkusen ganze zehn Mal. Nur Goretzka stand erneut in der Startelf.

Die Bayern begannen trotzdem stark und hatten alles unter Kontrolle. Bereits in der 14. Minute gingen die Gastgeber in Führung. Gnabry drang in den Sechzehner ein und kam zu Fall, doch Guerreiro war nachgerückt und knallte die Kugel unter die Latte.

Wenig später gab es Elfmeter für die Hausherren. Medic hatte Sané im Strafraum gefoult. Gnabry trat an, traf aber nur den Pfosten (22.).

Guerreiro sorgte schließlich mit seinem zweiten Torschuss für den zweiten Münchner Treffer. Bochum ließ Ito in aller Seelenruhe auf Müller flanken. Der Routinier köpfte zum Portugiesen, der den Ball aus kurzer Distanz einnickte (28.).

Doch die offensiv bisher nicht in Erscheinung getretenen Gäste kamen über einen Standard nochmal ran. Über Umwege landete eine Ecke direkt vor den Füßen von Medic, der den Ball unter die Latte jagte - keine Chance für Urbig (31.).

Kurz vor der Pause der Schock für Bayern: Palhinha flog mit Rot vom Platz! Der Mittelfeldmann hatte in einem Zweikampf mit Masovic komplett durchgezogen und war seinem Kontrahenten voll auf den Knöchel getreten.