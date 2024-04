Premier League lockt Doekhi: Kehrt Schlotterbeck zu Union zurück?

Berlin - Ihn zu halten könnte schwierig werden. Schon vergangenes Jahr soll sich Danilho Doekhi (25) in die Notizbücher europäischer Top-Klubs gespielt haben. Angeblich sollen damals sowohl der AS Rom als auch Champions-League-Finalist Inter Mailand die Fühler ausgestreckt haben. Am Ende aber blieb der Niederländer in Köpenick.