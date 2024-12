Eklat um Feuerzeug-Wurf bei Union: Das wird ein Nachspiel haben!

Berlin - Kurz vor Ende des Spiels zwischen dem 1. FC Union und Bochum wird VfL-Keeper Drewes (31) von einem Feuerzeug am Kopf getroffen. Das wird ein Nachspiel haben.

Nach Angaben von VfL-Trainer Dieter Hecking (60) war Drewes in der Kabine benommen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort sollte er untersucht werden. Weitere Details zu seinem Zustand gab es zunächst nicht.

Die Bochumer Spieler kehrten nur unter Protest auf das Spielfeld zurück, nachdem entschieden wurde, die Partie fortzusetzen. Nach Wiederbeginn zeigten beide Mannschaften keine Angriffsaktionen mehr und passten den Ball lediglich hin und her, um das Spiel zu beenden.

Der Bochumer Torhüter verlässt den Platz. © Andreas Gora/dpa

Die Bochumer wollen am Montag Einspruch gegen die Wertung des Spiels einlegen. Dieser muss innerhalb von zwei Tagen schriftlich begründet eingereicht werden. Das Sportgericht entscheidet in erster Instanz, und bei einer Spielwiederholung würde die Partie am gleichen Ort ausgetragen.

Ein möglicher Grund für einen Einspruch, der in der Rechts- und Verfahrensordnung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) aufgeführt ist, ist die "Schwächung der eigenen Mannschaft durch einen während des Spiels eingetretenen Umstand". Dieser müsse unabwendbar gewesen sein und dürfe nicht mit dem Spiel und einer dabei erlittenen Verletzung im Zusammenhang stehen.

Drewes hatte in Berlin nicht mehr weiterspielen können und wurde für die verbleibenden Minuten von Stürmer Philipp Hofmann (31) ersetzt, weil die Bochumer nicht mehr wechseln konnten.

Er gehe davon aus, dass das Spiel nachträglich für den VfL gewertet werde, "wenn man das Regelwerk auslege", sagte Geschäftsführer Ilja Kaenzig (51).