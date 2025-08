Sturmflaute bei Union Berlin reißt nicht ab: Niederlage gegen Espanyol Barcelona

Alles in Kürze

Unions Aljoscha Kemlein (21) und seine Mitspieler konnten am Samstag im Testspiel gegen Espanyol Barcelona in der Alten Försterei offensiv nicht die gewünschten Akzente setzen. © IMAGO / Beautiful Sports

Nach den Niederlagen gegen Greuther Fürth und Schweinfurt musste sich das Team von Trainer Steffen Baumgart (53) auch dem spanischen Erstligisten Espanyol Barcelona mit 0:1 (0:1) geschlagen geben.

Javi Puado (27, 35. Minute) brachte die Gäste in einem hitzigen Spiel mit einem verwandelten Foul-Elfmeter in Führung. Unions Torhüter Matheo Raab (26), der den Vorzug vor Stammkeeper Frederik Rönnow 832) erhielt, war chancenlos.

Sorgen bereitete einmal mehr die Offensive. Neuzugang Ilyas Ansah (20) und Offensivpartner Andrej Ilic (25) mühten sich erfolglos. Auch die Einwechslung des ehemaligen Bremen-Stürmers Oliver Burke (28) blieb wirkungslos. Union kombinierte sich vor allem in Halbzeit zwei immer wieder in den gegnerischen Strafraum, agierte aber beim Torabschluss wie so oft nicht konsequent genug.

Am kommenden Samstag können sich die Eisernen im Duell mit dem griechischen Meister und Pokalsieger Olympiakos Piräus den letzten Feinschliff holen, bevor es am 15. August ernst wird. Dann sind die Hauptstädter in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Regionalligist FC Gütersloh gefordert.

Acht Tage später startet die Mannschaft von Coach Baumgart mit einem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart in die neue Bundesliga-Saison.