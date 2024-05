Erst Hertha, jetzt Union: Knipst Schlotterbeck in Berlin erneut die Lichter aus?

Keven Schlotterbeck schickte Hertha mit seinem Ausgleichstor in die 2. Liga. © JOHN MACDOUGALL / AFP

Doch Achtung: Der Tabellenfünfzehnte hat mit Keven Schlotterbeck (26) einen Spieler in den Reihen, der weiß, wie man der Stadt Berlin den Todesstoß versetzen kann. Vor ziemlich genau einem Jahr war es der Abwehrspieler, der mit seinem Last-Minute-Ausgleich Hertha in die 2. Liga schickte.

Bis zur 94. Minute sah alles danach aus, als würde die Alte Dame doch noch ihr Finalspiel in Wolfsburg bekommen. Dann aber stach der Ex-Unioner der Hertha-Fanseele mitten ins Herz.

Nun könnte er auch den Stadtrivalen so richtig wehtun. Dabei hätte Union ihn am liebsten wieder in den eigenen Reihen. Laut Sky sollen die Eisernen an einer Rückholaktion (spielte in der Saison 2019/20 für Union) interessiert sein.

Sein Mannschaftskollege Kevin Stöger (30) soll sich bereits entschieden haben - für Union. Er kommt ablösefrei, allerdings unter einer Voraussetzung: Union muss Erstligist sein.

Kurios: Schießt der Österreicher sich nun aus Berlin weg, bevor er auch nur ein einziges Spiel für die Köpenicker absolviert hat?