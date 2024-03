Ex-Union-Flop Fofana erzielt Traumtor und postet es - in der Halbzeitpause

David Fofana (21) ist nach seiner Leihe zu Union erneut verliehen worden. © Gregorio Borgia/AP/dpa

Der pfeilschnelle Angreifer schnürt inzwischen für Burnley die Fußballschuhe und sorgt beim abstiegsbedrohten Premier-League-Klub für Furore. Am Sonntag brachte er den Vorletzten per Traumtor in Führung. Aus gut 25 Metern jagte er die Kugel humorlos in den Knick.

Ein Sonntagsschuss, über den sich der Torschütze offenbar besonders gefreut hat. Fofana postete sein Traumtor per Retweet beim Twitter-Nachfolger X. So weit, so normal. Interessant ist allerdings wann.

Er setzte den Repost mitten in der Halbzeitpause ab, von der Kabine aus.

Dort, wo sich die Spieler auf die zweiten 45 Minuten vorbereiten. "Ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der seine eigenen Tore postet" oder "Beende das Spiel, bevor du den Repost absetzt", kritisierten beispielsweise zwei Fans.

Allerdings: Ob er auch tatsächlich den Schlusspfiff nicht abwarten konnte, um sein Tor im Netz zu verbreiten, ist unbekannt. Oftmals kümmert sich auch eine Agentur oder sein Berater um den offiziellen Account.