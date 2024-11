Union Berlin nach frühem Elfmeter-Schock zu Hause weiter ungeschlagen

Berlin - Union Berlin musste im Freitagabend-Spiel in der Bundesliga gegen den SC Freiburg einen frühen Schreck verdauen, bleibt nach einem torlosen Unentschieden zu Hause aber weiter ungeschlagen.

Vincenzo Grifo (r.) scheitert aus elf Metern am hervorragend reagierenden Frederik Rönnow (M.). © Andreas Gora/dpa

Nach 18 Minuten konnte Rani Khedira den enteilten Eren Dinkci nur noch mit einem Foul stoppen. Zwar zog der Mittelfeldmotor den Stürmer noch vor dem Strafraum am Trikot, ließ ihn aber erst innerhalb wieder los.

Schiedsrichter Tobias Reichel verlegte den Tatort zunächst an die Strafraumgrenze und entschied auf Freistoß, korrigierte seine Entscheidung nach Ansicht der Videobilder aber und zeigte folgerichtig auf den Punkt.

Damit hatten die Gäste die Möglichkeit, das Spiel aus elf Metern in ihre Richtung zu lenken. Edeltechniker Vincenzo Grifo scheiterte aber an Frederik Rönnow, der früh in die - vom Schützen gesehen - linke Ecke abtauchte. Es war der fünfte Elfer infolge, den der SCF vergab.

Das Spiel in der wie immer ausverkauften und stimmungsvollen Alten Försterei begann verhalten. Die Freiburger waren um Ballkontrolle bemüht, wurden aber immer wieder von den Hausherren im Aufbauspiel gestört. Chancen waren zunächst auf beiden Seiten Mangelware.