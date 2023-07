Robin Gosens zu teuer für Union - schlägt dieser Bundesliga-Klub jetzt zu?

Berlin - Dass Union Berlin endlich einen deutschen Nationalspieler in den eigenen Reihen hat, dürfte sich endgültig erledigt haben. Robin Gosens (28) wird wohl nicht zu den Eisernen wechseln.

Robin Gosens (28) ist mittlerweile gestandener Nationalspieler. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

Robin Gosens soll vor einem Wechsel zu Union Berlin stehen. Diese Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Mittlerweile lässt sich jedoch mit großer Sicherheit sagen, dass der deutsche Nationalspieler nicht an die Alte Försterei wechseln wird.

Wie "Gazzetta dello Sport" berichtet, sollen Inter Mailand und Union Berlin sich in Sachen Transfer alles andere als in die gleiche Richtung bewegen. Dem Tabellenvierten der letzten Saison schwebte demnach eine Leihe mit anschließender Kaufoption vor.

Inter Mailand soll von der Idee nicht abgeneigt gewesen sein, am Ende konnten sich beide Parteien nicht einigen. Dass wir den 28-Jährigen in der kommenden Spielzeit dennoch in der Bundesliga sehen, ist nach wie vor möglich.

Vor allem der VfL Wolfsburg soll weiterhin großes Interesse an einer Verpflichtung haben. Sind die finanziellen Bedingungen hier vielleicht ganz andere, muss der VfL gute Überzeugungsarbeit leisten. Anders als die Berliner sind die Wölfe in der kommenden Spielzeit nicht international vertreten.