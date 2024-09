Unions Stürmer-Rätsel: Ist der Stammplatz für Jordan schon wieder futsch?

Jordan (28) saß nach seiner Rückkehr erstmals auf der Bank. © Torsten Silz/dpa

Auffällig: In Leipzig verzichtete das Trainerteam um Bo Svensson (45) auf einen echten Stoßstürmer. Rückkehrer Jordan (28) saß zunächst nur auf der Bank. Stattdessen durfte Tim Skarke (28) als alleinige Spitze ran.

Mit dem Flügelflitzer erhoffte man sich, schneller das gefürchtete Leipziger Pressing zu überspielen und schneller hinter die Kette zu kommen. Wirklich glänzen konnte Skarke in der offensiven Dreierreihe jedoch nicht.



Dennoch ein Modell für die Zukunft? "Wir haben ein anderes Spiel in Leipzig erwartet. Das hat sich auch so gezeigt. Wir haben die Umschaltsituationen nicht sauber rausspielen können", wollte sich Svensson nicht festlegen, ob das System auch am Samstag gegen Hoffenheim (15.30 Uhr/Sky) zur Geltung kommt.

"Wir haben in der Offensive echt viele unterschiedliche Qualitäten. Es geht um die Mischung, darum, wie wir mit, aber auch ohne den Ball den Gegner vor Probleme stellen können. Ich achte auch auf die Trainingswoche."

Galt Jordan (27) noch als einer der Gewinner der Vorbereitung, kommt der Stoßstürmer in Köpenick bislang auch bei seinem zweiten Versuch noch nicht zur Geltung. Nun droht ihm erneut die Bank. Ebenso wie Last-Minute-Neuzugang Andrej Ilic (24).