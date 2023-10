Guirassy-Schock bei nächster Union-Pleite: Top-Stürmer trifft und muss verletzt raus!

Er trifft und trifft und trifft! Serhou Guirassy (r.) schoss die Schwaben auch in Berlin in Front, musste dann aber verletzt runter. © Andreas Gora/dpa

Eine Viertelstunde ließ sich der aktuelle Super-Knipser des deutschen Oberhauses am Samstagnachmittag Zeit, dann stach er wieder eiskalt zu.

Bei einer Rouault-Flanke aus dem rechten Halbfeld wurde das Stuttgarter Sturm-Phänomen von Robin Knoche mit zu viel Platz beschenkt, weshalb Guirassy in die Luft steigen und mühelos ins rechte Eck zu seinem bereits 14. Saisontor einköpfen konnte (16. Minute).

Die frühe 1:0-Führung der Gäste ging in Ordnung, denn die Eisernen ließen sich in der Anfangsphase den Schneid abkaufen und zogen in den entscheidenden Duellen oftmals den Kürzeren.

Die Horror-Serie von fünf Liga-Pleiten in Folge steckte den Hausherren an der Alten Försterei ganz offensichtlich in den Köpfen und Beinen, es kam kaum Spielfluss zustande.

Auf der anderen Seite traten die Schwaben nach fünf Siegen am Stück ohnehin mit breiter Brust auf, die mit dem Vorsprung im Rücken beinahe zu platzen drohte.