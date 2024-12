Heldt vermeidet Treuebekenntnis: Muss Union-Coach Svensson jetzt zittern?

Berlin - Der Wind dreht sich in Köpenick. Den Support stellten die Union-Ultras schon vor Abpfiff ein, danach herrschte Redebedarf. Minutenlang redeten die Anhänger auf die Mannschaft ein. Es gibt auch viel zu besprechen. Das 1:4 in Bremen ist schon das achte Spiel ohne Sieg.

Horst Heldt (54, l.) nimmt die Mannschaft in die Pflicht, vermeidet aber ein Treuebekenntnis zum Trainer. © Tom Weller/dpa

Erinnerungen an vergangene Saison werden wach. Auch da geriet Union gleich zweimal in einen Negativ-Lauf. Die Zeichen der Zeit hat man allerdings schon jetzt erkannt. "Wir müssen den Bock umstoßen, dazu sind wir auch in der Lage. Da ist jetzt jeder gefordert. Als allererstes Mal die Mannschaft", so Heldt.

Nach den Weihnachtsfeiertagen trifft sich die Mannschaft am 2. Januar wieder - mit Svensson? Union ist nicht gerade dafür bekannt, voreilige Schlüsse zu ziehen. Die Eisernen werden wohl weiterhin am Wunschtrainer festhalten.

Er muss sich zwar einige unangenehme Fragen gefallen lassen, ist aber auch für den guten Saisonstart von 14 Punkten aus sieben Spielen verantwortlich.

Dennoch steht der Däne nach der Mini-Pause unter Druck. Gegen Heidenheim und Augsburg müssen Ergebnisse her. Sonst wird es noch ungemütlicher.