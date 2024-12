Doppelschlag und Pyro-Pause: Union Berlin nach Pleite in Bremen weiter in der Krise

Die Bremer feiern ihren Doppelpacker Marco Grüll (M.). © Carmen Jaspersen/dpa

Die Werderaner, die kurz vor Weihnachten mit dem obligatorischen "Tannenbaum-Trikot" aufliefen, waren in der Anfangsphase spielbestimmend und hätten in der 8. Minute eigentlich bereits in Führung gehen müssen - Marvin Ducksch traf aus kurzer Distanz jedoch nur die Latte.

Fünf Zeigerumdrehungen später zappelte die Kugel nach einer österreichischen Koproduktion dann aber doch im Netz der Eisernen: Nach Flanke von Romano Schmid nickte Landsmann Marco Grüll zur SVW-Führung ein.

Und der Stürmer aus Österreich schnürte binnen vier Minuten einen Doppelpack. Diesmal donnerte Grüll die Hereingabe von Derrick Köhn per Direktabnahme trocken unter die Latte und ließ Rönnow-Vertreter Alexander Schwolow im Kasten der Berliner keine Chance.

Werder war im Anschluss dabei, sich in einen Rausch zu spielen. Das drohende Debakel konnte allerdings durch das schnelle Anschlusstor von Andras Schäfer abgewendet werden. Nach Flanke von Tom Rothe halbierte der Ungar den Rückstand per Volley aus kürzester Distanz.