Zwei Hoffnungsträger bei Union Berlin vor Rückkehr

Rani Khedira (29, l.) hat in der Liga bislang noch gar nicht gespielt. Robin Knoche (31. 2.v.l.) musste wegen muskulären Problemen zuschauen.

Schon in der Länderspielpause könnte das Duo wieder das Training aufnehmen. "Bei beiden geht es in die richtige Richtung. Sie sind ganz nah dran wieder das Mannschaftstraining aufzunehmen - zum Teil schon in der nächsten Woche", verriet Coach Urs Fischer (57) auf der Pressekonferenz.

Beide werden schmerzlich vermisst. Knoche verletzte sich kurz vor dem Champions-League-Kracher bei Real Madrid (0:1), verpasste seitdem vier Pflichtspiele. Allesamt gingen verloren.

Die extrem bittere Last-Minute-Pleite gegen Braga (2:3) ist schon die sechste Niederlage in Serie.

Bei Khedira ist es noch länger. Der Mittelfeldabräumer zog sich in der ersten Runde des DFB-Pokals kurz vor Schluss eine Wadenverletzung zu. Er ist das Herzstück dieser Mannschaft.

Fehlt der 29-Jährige, tut sich Union extrem schwer, drei Punkte einzufahren. Ohne sein Mitwirken konnten die Eisernen in der Liga erst zweimal gewinnen. Die restlichen sieben Bundesligapartien gingen verloren. Sein Comeback wird sehnlichst erwartet.