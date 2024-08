Kommt jetzt Ache oder ein Stuttgart-Star? Union-Boss Heldt kündigt neuen Stürmer an

Versucht es Manager Horst Heldt (54, r.) noch einmal bei Lauterns Ragnar Ache (26)? © Uwe Anspach/dpa

Es braucht nicht viel Fantasie, um zu erahnen, dass Union vorne noch Unterstützung braucht. Flop-Stürmer Chris Bedia (28) ist schon weg, Neuzugang Ivan Prtajin (28) könnte offenbar nach nur zwei Monaten folgen.

Bleibt nur noch Leih-Rückkehrer Jordan (28), der auch in Mainz in der Luft hing. Verstärkung ist allerdings in Aussicht.

Union könne sich "definitiv" vorstellen, noch einmal auf dem Transfermarkt tätig zu werden.

"Die Entscheidung, Bedia auszuleihen, beinhaltet, dass wir in diesem Bereich an Quantität ein Manko haben. Deswegen werden wir da auch sicherlich noch eine Entscheidung treffen", sagte Manager Horst Heldt (54) am Sonntag bei Sport1. "Dass wir noch Lücken in dieser Transferperiode haben, das steht außer Zweifel."

Geld ist da, auch wenn ein Spieler wie Robin Gosens (30), der lange Zeit als Verkaufskandidat Nummer eins galt, doch noch bleiben sollte. "Unser Ziel ist es, die beste Qualität innerhalb des Kaders zu behalten. Natürlich gehören innerhalb einer Transferperiode Anfragen und Interessenten dazu", so Heldt. "Am Ende entscheiden wir gemeinsam, was wir für richtig halten."