Kommt nach Gosens jetzt auch noch dieser Ex-Bayern-Star zu Union?

Berlin - Man könnte es angesichts der Transfer-Trefferquote fast schon als Mahnung an die Liga verstehen: "Wir werden noch Spieler dazubekommen", kündigte Oliver Ruhnert (51) im "kicker meets DAZN"-Podcast.

Juan Bernat (30, 2.v.l.) holte mit dem FC Bayern vier Meisterschaften in Folge. © Matthias Balk/dpa

Einen hat der Manager bereits an der Angel: Robin Gosens (29) wird noch am heutigen Dienstag zum Medizincheck in Berlin erwartet.

Ein Transfer der zeigt: Union Berlin spielt tatsächlich in der Champions League. Der Kult-Klub aus Köpenick greift inzwischen in ein ganz anderes Regal. Das zeigen auch die Gerüchte um Juves Altmeister Leonardo Bonucci (36).

Auch wenn die Eisernen zuletzt immer sehr zeitig ihren Kader beisammen hatten, ist das dieses Jahr ein wenig anders. "Das sind dann die Spieler, die wir auch bekommen wollten. Es zieht sich eben ein bisschen", so Ruhnert.

Einer davon könnte ein alter Bekannter werden: Juan Bernat! Vier Jahre lang beackerte der Spanier die linke Außenbahn beim FC Bayern, ehe es ihn 2018 zu Paris Saint-Germain zog. Bei PSG aber ist der inzwischen 30-Jährige aufs Abstellgleis geraten.

So soll sich Union der "L'Équipe" zufolge für ein Leihgeschäft angefragt haben und steht mit dem Interesse aus der Bundesliga nicht alleine da: Auch Leverkusen soll ein Auge auf den Linksverteidiger geworfen haben