Bei Union Berlin herrscht die Unruhe vor dem Sturm

Berlin - Für Union Berlin sollte es eigentlich ruhig in die Woche vor dem vorentscheidenden Abstiegskracher in der Bundesliga gehen, bevor Mitte der Woche einige Störfeuer von außen gezündet worden sind.

Nenad Bjelica (52) hat sich am Mittwoch überrascht von den Nachrichten über sein bevorstehendes Aus bei Union Berlin gezeigt. © Federico Gambarini/dpa

Bevor am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) im Stadion An der Alten Försterei der Klassenerhalt gegen den VfL Bochum auf dem Spiel steht, durften die Kicker am Dienstag erst einmal einen Ruhetag einlegen.

Am Mittwoch stand dann ab 10.30 Uhr noch ein öffentliches Training an, bei dem die Fans ihren Lieblingen so nah wie selten sein konnten. Hartes Training oder taktische Kniffe waren hier natürlich auch noch nicht an der Tagesordnung.

Die heiße Phase vor dem Sechs-Punkte-Duell mit dem direkten Tabellennachbarn - beide Teams trennt lediglich ein einziges Tor voneinander - sollte dann eigentlich am heutigen Donnerstag beginnen.

Und ausgerechnet kurz davor wird von außen Unruhe in den Verein gebracht. Der "kicker" berichtete am Tag der Arbeit, dass sich die Wege von Coach Nenad Bjelica (52) und den Köpenickern im Sommer trennen werden, egal ob der Kroate zuvor den Klassenerhalt eintütet, oder nicht.

Von dieser Nachricht zeigte sich der 52-Jährige selbst überrascht. Er wisse von dieser Entscheidung nichts. "Fakt ist: Wir haben bislang keine Kenntnis darüber, dass Nenad Union Berlin möglicherweise vorzeitig oder am Saisonende verlassen muss", stellte sein Berater Alen Augustincic gegenüber Sky klar.