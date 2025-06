Kracher zu Beginn: Union startet mit Heimspiel

Leopold Querfeld (21, r.) erzielte gegen den VfB mit seinem Traumtor das Tor des Monats. © Andreas Gora/dpa

Da war doch was? Die letzte Begegnung in der Alten Försterei ist gar nicht so lange her.

Mitte April trennten sich Union und der VfB in einem Spektakel-Spiel mit 4:4, was gleichzeitig einen Bundesliga-Rekord bedeutete. Acht Tore in einer Halbzeit hatte es zuvor noch nie gegeben.

In besonderer Erinnerungen dürfte Leopold Querfelds (21) Tor des Monats aus 34 Metern bleiben. Wird es jetzt gleich zu Beginn wieder so torreich?

Gespielt wird entweder am 23. August oder 24. August. Und es geht sofort knackig weiter. Am 2. Spieltag reisen die Eisernen zu Borussia Dortmund. Im Signal Iduna Park hat Union bislang immer verloren.