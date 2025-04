Klassenerhalt, Spektakel-Halbzeit, Bundesliga-Rekord: Union holt irres Acht-Tore-Remis

Leopold Querfeld feiert seinen Distanz-Hammer. © Andreas Gora/dpa

Irre: Alle Treffer fielen in den ersten 45 Minuten - Rekord. Noch nie sind in der Geschichte der Bundesliga in einer Halbzeit so viele Tore gefallen.

Den Klassenerhalt hatte Union schon vor Anpfiff so gut wie sicher. Dementsprechend befreit spielten die Köpenicker munter drauflos.



Die Hausherren legten gleich einen Blitz-Start hin. Nach einer Ecke stand Andrej Ilic goldrichtig. Die Leihgabe reagierte am schnellsten und stellte schon nach fünf Minuten auf 1:0.

Und doch herrschten überall nur fragende Gesichter. Wieder einmal meldete sich der VAR und überprüfte lange auf Abseits. Rani Khedira soll im Sichtfeld von Nübel gestanden haben.

Der Treffer zählte und Union blieb dran. Wieder war es ein Standard, wieder eine Hereingabe von Christopher Trimmel und wieder ein Tor. Diogo Leite erhöhte per Kopf auf 2:0.

Bitter für die Gäste: Nur acht Minuten zuvor vergab Demirovic die Riesen-Chance auf den Ausgleich, als er allein auf Frederik Rönnow zulief, dann aber die Kugel zu weit vorlegte. Besser machte es dann Deniz Undav. Endlich hatte der VfB mal etwas Platz, den er sofort nutze. Mit einem Flachschuss aus 20 Metern meldete sich Stuttgart zurück!