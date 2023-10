Krise bei Union: Keine Sorge, ein Glück ist Länderspielpause!

Berlin - Selten kam eine Länderspielpause für Union Berlin so gelegen wie jetzt. Endlich mal Zeit zum Durchpusten. Bei Borussia Dortmund kassierten die Eisernen die nun schon siebte Niederlage in Folge.

Robin Gosens (29) kann es nicht fassen. Union verliert auch das siebente Spiel in Serie. © INA FASSBENDER / AFP

Die Probleme bleiben seit Wochen gleich: Das wurde einmal mehr beim BVB offensichtlich. Union macht es über weite Strecken eigentlich gut, geht auch in Führung, schafft es aber nicht mehr, über 90 Minuten konstant zu verteidigen. Völlig untypisch für Union!

Die Defensive war über Jahre das Prunkstück, ist aber längst nicht mehr so sattelfest wie sonst. Hinzu kommt, dass irgendwo die Effektivität verloren gegangen ist. Die Eisernen brauchen zu viele Chancen, um ein Tor zu erzielen.

"Es wird eine ganz schwierige Spielzeit werden. So haben wir uns das nicht vorgestellt", erklärte Urs Fischer (57). Die Köpenicker stecken in der wohl schwierigsten Phase, seitdem der Schweizer an der Seitenlinie steht.

Und ausgerechnet jetzt treffen sie auch noch auf die Überraschungsmannschaft der Saison: den VfB Stuttgart. Doch gerade die Länderspielpause sollte den Anhängern Mut machen. Das hat die Vergangenheit gezeigt.

In einer Saison gibt es immer mal wieder negative Phasen, die eine Mannschaft überstehen muss. Als Union beispielsweise vergangene Saison als Tabellenführer überraschend in Bochum (1:2) verlor, gewannen sie von den nächsten vier Spielen nur noch eins, kamen aber unter anderem mit 0:5 in Leverkusen unter die Räder. Die Dreifachbelastung hatte Kraft gekostet, dann aber kam die WM in Katar.