Kurios: Sky-Kommentator verkündet Union-Transfer und rudert zurück

Mitte der zweiten Halbzeit vermeldete Sky-Kommentator Torsten Kunde (60) nämlich, mehr oder weniger aus heiterem Himmel, einen vermeintlichen Union-Transfer.

Die Betonung liegt dabei auf "vermeintlich", denn schon kurze Zeit später ruderte Kunde zurück und sprach von einer Falschmeldung.

Demnach sollten die Eisernen in Carlos Mané (30) einen neuen Stürmer gefunden haben. Da stellt sich allerdings die Frage, was die Köpenicker mit einem 30-jährigen Flügelstürmer wollen, wo der Schuh doch ganz gewaltig im Sturmzentrum drückt?

Mit seiner Körpergröße von 1,73 Metern ist der Nationalspieler von Guinea-Bissau nicht gerade ein Brecher.

Mané kickt zurzeit in der Türkischen Süper Lig für Kayserispor und hat in der laufenden Saison in 13 Spielen bislang nur zweimal getroffen - klingt nicht gerade nach der perfekten Lösung für das Sturmproblem der Berliner.