Nach Feuerzeug-Eklat: VfL Bochum wehrt sich gegen Union-Vorwürfe!

Bochums Torwart Patrick Drewes (31) ging nach dem Feuerzeugwurf zu Boden. © Andreas Gora/dpa

In einer am Montag veröffentlichten Stellungnahme erklärte der VfL, die Äußerungen des 1. FC Union Berlin seien "teils inhaltlich, teils rechtlich" unzutreffend.

"Das DFB-Sportgericht hat vergangene Woche beim Prozess in Frankfurt in Anwesenheit des Kontrollausschusses alle Tatsachen und Beweise gesammelt, die Fakten bewertet und ein Urteil gesprochen, welches unserer Rechtsauffassung entspricht", hieß es in der Mitteilung.

Dass dadurch "Nachteile für Unbeteiligte" entstünden, liege in der "Natur der Sache". Bochum habe die Erfahrung, wegen eines Einzeltäters bestraft zu werden, in der Vergangenheit selbst machen müssen.

Bei der Bundesliga-Partie zwischen den Eisernen und dem VfL am 14. Dezember hatte ein Fan aus dem Block der Köpenicker kurz vor dem Abpfiff ein Feuerzeug auf den Platz geworfen.

Dabei wurde VfL-Keeper Patrick Drewes (31) am Kopf getroffen, in der Folge konnte er nicht mehr weiterspielen. Bochums Wechselkontingent war zu diesem Zeitpunkt bereits erschöpft, sodass Stürmer Philipp Hofmann (31) in den Kasten musste.