Die Champions League vor Augen: Hält Union Hertha am Leben?

Berlin - Union Berlin will seine imposante Heimserie ausbauen und den nächsten Schritt zur Qualifikation für die Champions League machen. Dafür sind am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) allerdings drei Punkte gegen den VfL Bochum nötig.

Kevin Behrens (32, l.) ist in Top-Form, traf in den letzten drei Spielen. © JOHN MACDOUGALL / AFP

"Es sind noch sieben Spiele. Du solltest beginnen zu punkten", sagte Urs Fischer (57) vor dem Duell mit dem Revierclub im Stadion an der Alten Försterei.

Auch die Nachbarn aus Charlottenburg dürfte gebannt nach Köpenick blicken. Hertha BSC könnte die Hilfe des Stadtrivalen gut gebrauchen. Der Abstand auf Bochum und dem rettenden Ufer beträgt trotz Platz 18 nur vier Punkte. Gewinnen die Bochumer können die Blau-Weißen wohl nur noch um den Relegationsrang kämpfen.

In ihrer Arena sind die Eisernen seit 19 Liga-Partien ungeschlagen. "Je länger eine Serie geht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie reißt. Wir werden versuchen, dass es am Sonntag nicht der Fall ist", sagte Fischer. Der VfL werde mit "großer Schärfe" in das Spiel gehen, meinte der Union-Coach.

Gegen Bochum hat Union seit fast zehn Jahren kein Heimspiel mehr verloren. Das Hinspiel im Pott ging allerdings mit 2:1 an den VfL, der weiterhin im Abstiegskampf der Bundesliga feststeckt.