Bringt er Union Berlin in der neuen Saison wieder auf den alten Kurs?

Berlin - Marco Grote (51) hat es tatsächlich geschafft: Gemeinsam mit seinen Co-Trainerteam Marie-Louise Eta (32) und Sebastian Bönig (42) hat er Union Berlin in wirklich allerletzter Sekunde den direkten Klassenerhalt gerettet und die nervenaufreibende Relegation erspart.

Bo Svensson (44) könnte im Sommer als Trainer bei Union Berlin übernehmen. © David Inderlied/dpa

Doch wie geht es nach der nichtsdestotrotz verkorksten Saison bei den Eisernen weiter? Hat sich der Interimscoach mit seinem Einsatz womöglich eine Chance auf den Chefposten verdient?

Trotz des massiven Drucks, der sich nach der Partie bei vielen Spielern und Klub-Mitarbeitern in Tränen Bahn brach, hatte Grote "unfassbaren Spaß an dieser Arbeit", wie er nach dem Ende des Abstiegskrimis am Sky-Mikrofon betonte.

Allerdings ist zu erwarten, dass der 51-Jährige nach erfolgreich beendeter Mission wieder ins zweite Glied rücken wird. Aber wer könnte den Trainerstuhl zur neuen Spielzeit übernehmen?

Der "Kicker" bringt hier erneut Ex-Mainz-Coach Bo Svensson (44) ins Spiel. Der Däne soll bereits nach dem Abgang von Urs Fischer (58) als möglicher Nachfolger des Erfolgstrainers gehandelt worden sein.

Damals soll der 44-Jährige die Offerte allerdings ausgeschlagen haben, weil das Angebot zu kurz nach seinem eigenen Aus in Mainz kam.