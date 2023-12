Real erneut eine Nummer zu groß: Union verliert vor ausverkauftem Haus

In der 35. Minute wurde es dann auf einmal hitzig. Jerome Roussillon blieb nach einem vermeintlichen Foul tief in der Hälfte von Real liegen. Die Königlichen spielten den Ball aber nicht ins Aus und nach einem Ball von Rani Khedira gerieten die Spieler aneinander.

In der 16. Minute wurde es erneut gefährlich vor dem Union-Tor als sich Joselu nach einer Flanke von Fran Garcia hochschraubte und nur an die Latte köpfte. Nach 25 gespielten Minuten war gut zu erkennen, dass die Königlichen mehr Ballbesitz hatten und sich Union vermehrt auf das Kontern verlegte.

In der zehnten Minute machten sich auch die Männer aus Madrid das erste Mal vor dem Tor der Berliner bemerkbar. Jude Bellingham scheiterte am glänzend reagierenden Frederik Rönnow.

Jude Bellingham (20, rechts) war erneut Dreh- und Angelpunkt im Spiel von Real Madrid. © Soeren Stache/dpa

Die Berliner nahmen den Schwung vom Treffer kurz vor der Pause auch sofort mit in den zweiten Durchgang. Robin Gosens setzte in der 47. Minute eine Flanke von Josip Juranovic nur knapp neben den Pfosten.

In der 55. Minute flankte dann Bellingham butterweich vor das Union-Tor, Rodrygo fand in Rönnow aber erneut seinen Meister. Der Däne zeigte bis dahin eine unfassbare Leistung.

Der Druck des spanischen Rekordmeisters nahm in dieser Phase der Partie immer mehr zu und Union konnte sich kaum mehr befreien. In der 60. Minute war es dann passiert. Eine Flanke von Rodrygo konnte die Union-Defensive nicht mehr verteidigen und Joselu köpfte aus fünf Metern souverän ein.

Der Führungstreffer verlieh den Königlichen Rückenwind und die Elf von Carlo Ancelotti zeigte in der 72. Minute erneut ihre Klasse. Der spanische Rekordmeister konterte die Eisernen eiskalt aus. Garcia wurde auf links geschickt und erneut war es Joselu, der per Kopf traf.

Union versteckte sich nicht und ging All in. Trainer Bjelica wechselte dreimal und brachte Aissa Laidouni, Alex Kral und Sheraldo Becker. Erstgenannter war es, der in der 79. Minute einen Lupfer nur knapp über das Tor setzte.

Die erhoffte Schlussoffensive nahm in der 85. Minute Gestalt an. Alex Kral schloss aus guten 20 Metern einfach mal ab und traf unhaltbar ins Tor. Den Schlusspunkt in einer sehr unterhaltsamen Partie setzte jedoch Real. Dani Ceballos traf in der 89. Minute trocken ins linke Eck.