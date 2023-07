Schlägt Union in der Türkei zu?

Atilla Szalai (25) gilt als unheimlich stark in Luftzweikämpfen. © Tamas Kovacs/MTI/AP/dpa

Wie der "Kicker" am späten Freitagabend berichtete, soll sich Union Berlin weiter nach einem kopfballstarken Innenverteidiger umschauen.

Dem Kicker zufolge könnten die Eisernen mit Atilla Szalai (25) genau einen solchen gefunden haben. Der Ungar, der vor allem durch die guten Auftritte der ungarischen Nationalmannschaft in der Nations League auf sich aufmerksam machen konnte, ist europaweit ein sehr begehrter Spieler.

In den letzten Monaten soll es immer wieder Interesse von diversen Vereinen aus der Premier League gegeben haben. Aktuell ist der 25-Jährige in der Türkei für Fenerbahce Istanbul aktiv und in der abgelaufenen Spielzeit war er unangefochtener Stammspieler. In der Süper Lig kam er auf 32 Partien und dabei gelangen ihm zwei Tore und zwei Vorlagen.

Union will den robusten Ungarn unbedingt und es sollen bereits erste Gespräche stattgefunden haben. Allerdings wurde noch nichts konkret verhandelt.