Union Berlin mit Überangebot im Mittelfeld: Wird ER verkauft?

Der 25-Jährige hat mit einer starken Saison beim 1. FC Kaiserslautern auf sich aufmerksam gemacht, wo er in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal 13 Vorlagen und ein Tor beisteuerte.

Seit seinem Wechsel im Sommer 2021 bestritt der Pole lediglich zehn Pflichtspiele für den Hauptstadtklub. Zwischenzeitlich war er an Trabzonspor und Panathinaikos Athen ausgeliehen.

Ob er unter dem neuen Coach Bo Svensson (44) jetzt doch noch eine Chance beim FCU bekommt, wird sich zeigen. Allerdings läuft der Vertrag des 25-Jährigen im kommenden Sommer aus.

Last but not least gibt es neue Gerüchte rund um einen vorzeitigen Abgang von Robin Gosens (30). Laut Transfer-Guru Fabrizio Romano (31) soll der FC Turin den Eisernen ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufverpflichtung vorgeschlagen haben.

Hier stellt sich allerdings die Frage, ob das überhaupt im Sinn von Gosens ist, denn Turin spielt im Gegensatz zu anderen (ehemaligen) Interessenten, wie FC Bologna oder Benfica Lissabon, nicht international.