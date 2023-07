Schnappt sich Union Berlin diesen Ex-DFB-Star?

Berlin - Die Eisernen aus Köpenick schauen sich weiter nach Verstärkungen für die kommende Spielzeit um. Vor allem in der Offensive muss sich noch einiges tun. Jetzt soll Union Berlin unter anderem ein Auge auf Kevin Volland (30) gerichtet haben.

Ismail Jakobs (23) und Kevin Volland (30) werden beide mit Union Berlin in Verbindung gesetzt. © Federico Gambarini/dpa

Spieler der AS Monaco scheinen es Union Berlin in dieser Transferperiode besonders angetan zu haben. Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Union Interesse an Ismail Jakobs (23) hat. Der Flügelspieler soll ein Kandidat für die Außenbahn sein.

Wie "Sky" jetzt berichtet, soll es das damit aber noch lange nicht gewesen sein. Vor allem im Sturmzentrum wollen sich die Ost-Berliner noch weiter verstärken. Im besten Fall mit einem Akteur, der in der Champions League schon Erfahrung hat sammeln können.

Diese Kriterien können beim Verein aus dem Fürstentum nur wenige Spieler erfüllen. Einer davon ist natürlich Kevin Volland (30). Der ehemalige deutsche Nationalspieler will schon seit längeren wieder zurück in die Bundesliga und der 30-Jährige kann sich einen Wechsel nach Berlin durchaus vorstellen.