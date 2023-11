Schwalbe des Jahres: Was hat sich Union-Star Lucas Tousart da gedacht?

In der Champions League blieb ihnen dieser auch in Braga (1:1) verwehrt und das, obwohl zunächst alles für die Köpenicker sprach. Die Portugiesen schwächten sich nach einer halben Stunde mit der Roten Karten gegen Sikou Niakaté (24) selbst. Kurz vor dem Pausenpfiff traf Robin Gosens (29/42. Minute) zur Führung, doch trotz langer Überzahl reichte es wieder einmal nicht .

Trotz Überzahl reichte es in Braga für Frederik Rönnow (30, l.) und Co. nur zu einem Unentschieden. © MIGUEL RIOPA / AFP

Den Hohn und Spott im Netz ("Herr Tousart im Zeiten vom VARAlter …","Tretet mit Tousart künftig beim Weitsprung an. Da könnt ihr mehr Punkte holen als beim Fußball", "Schwalbe des Jahres") wird der Achter noch verkraften können, besonders bitter aber: Es ist schon seine dritte. Der Franzose fehlt damit im Kracher gegen Real Madrid.

Auch Leonardo Bonucci (36), der extra für die Champions League verpflichtet wurde, wird gegen die Königlichen nur zuschauen müssen. Obwohl nur auf der Bank, sah auch der Italiener seine dritte Gelbe Karte.

Eine Minimalchance, in Europa zu überwintern, gibt es zumindest noch. Dafür muss allerdings ausgerechnet gegen Real ein Sieg her. Zudem darf Braga in Neapel nichts holen. Damit rechnet in der aktuellen Verfassung Unions aber wohl nur die wenigsten.

"Natürlich sind wir jetzt abhängig von anderen Ergebnissen. Wenn wir gewonnen hätten, hätten wir es in der eigenen Hand gehabt", analysierte Neu-Coach Nenad Bjelica (52).

Interessant: Bei seiner Premiere setzte der Kroate auf eine Viererkette. Dass auch der November sieglos bleibt, lag jedoch nicht an der Umstellung: "Bei unserem fehlenden Selbstvertrauen ist es eigentlich egal, welches System du spielst", so der Fischer-Nachfolger. "Es ist eine gewisse Angst im Kopf und in den Beinen der Spieler. Wir werden positiv mit der Mannschaft reden."