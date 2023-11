Endstation Braga: Union Berlin verspielt ersten Champions-League-Sieg in Überzahl

Berlin/Braga - Auch kein Sieg in Überzahl: Union Berlin bleibt beim Debüt von Nenad Bjelica im 16. Pflichtspiel in Folge ohne Dreier und hat mit dem 1:1 (0:1)-Remis gegen Sporting Braga wohl die letzte Chance auf Europa verspielt.

Robin Gosens (r.) klatscht nach seinem Führungstreffer mit Kevin Behrens ab. © Luis Vieira/AP

Denn zu erwarten, dass die Eisernen ausgerechnet im letzten Gruppenspiel gegen Rekordsieger Real Madrid ihren ersten Sieg in der Champions League landen, wäre wohl vermessen, besonders in der aktuellen Form.

Dabei war im Dauerregen von Braga ein Sieg in greifbarer Nähe, besonders nachdem sich die Hausherren selbst geschwächt hatten.

Sikou Niakate trat Kevin Behrens in einem Zweikampf im Mittelfeld mit den Stollen auf die Achillessehne und wurde nach VAR-Einspruch vom französischen Schiedsrichter Clement Turpin des Feldes verwiesen (31.)!

Der Hauptstadtklub hatte nun also gute 60 Minuten Zeit, um in Überzahl den so imminent wichtigen Sieg herauszuschießen.

Und kurz vor der Pause gelang die Führung: Jerome Roussillon wurde auf links mit einem langen Schlag auf die Reise geschickt und legte im Strafraum auf Robin Gosens quer, der nicht lange fackelte und die Kugel trocken im Kasten der Portugiesen versenkte (42.)!