Trauer um Andreas Brehme: Union-Coach Nenad Bjelica gedenkt WM-Held von 1990

Union-Trainer Nenad Bjelica (52, r.) gedenkt Andreas Brehme (†63). © Jan-Philipp Strobel/dpa, Mohamed Messara/epa/dpa (Bildmontage)

"Ruhe in Frieden, Trainer", schrieb der Übungsleiter der Köpenicker am Dienstag auf seinem Instagram-Profil. Dazu teilte der Kroate ein Foto, das Brehme im Trikot des 1. FC Kaiserslautern mit der Meisterschale in den Händen zeigte.

Bjelica wechselte für eine Ablösesumme in Höhe von 500.000 Euro in der Winterpause 2000/2001 von seinem Heimatverein NK Osijek zu den Pfälzern.

Dort feierte er unter dem Ex-Weltmeister als Trainer sein Bundesliga-Debüt.